Rubrik Aktie News: Rubrik am Montagnachmittag freundlich

10.11.25 16:08 Uhr
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Rubrik. Im New York-Handel gewannen die Rubrik-Papiere zuletzt 3,1 Prozent.

Um 15:53 Uhr sprang die Rubrik-Aktie im New York-Handel an und legte um 3,1 Prozent auf 75,33 USD zu. Kurzfristig markierte die Rubrik-Aktie bei 76,70 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 75,19 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Von der Rubrik-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 64.144 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (102,38 USD) erklomm das Papier am 07.06.2025. Der aktuelle Kurs der Rubrik-Aktie ist somit 35,91 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 16.11.2024 Kursverluste bis auf 42,09 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 44,13 Prozent würde die Rubrik-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Rubrik-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Am 09.09.2025 äußerte sich Rubrik zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,49 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Rubrik ein Ergebnis je Aktie von -0,98 USD vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 309,86 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 51,19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Rubrik einen Umsatz von 204,95 Mio. USD eingefahren.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.12.2025 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass Rubrik im Jahr 2026 -0,478 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: WHYFRAME / Shutterstock.com

