Notierung im Fokus

Rubrik Aktie News: Rubrik am Freitagnachmittag mit Abschlägen

07.11.25 16:08 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Rubrik. Die Rubrik-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 70,73 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rubrik
60,50 EUR -1,00 EUR -1,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Rubrik-Aktie wies um 15:51 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 70,73 USD abwärts. In der Spitze fiel die Rubrik-Aktie bis auf 70,15 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 70,25 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 43.047 Rubrik-Aktien den Besitzer.

Am 07.06.2025 markierte das Papier bei 102,38 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rubrik-Aktie mit einem Kursplus von 44,75 Prozent wieder erreichen. Am 16.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 42,09 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rubrik-Aktie 68,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Rubrik-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Rubrik ließ sich am 09.09.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,49 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,98 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 309,86 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 51,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 204,95 Mio. USD in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Rubrik am 04.12.2025 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --0,478 USD je Rubrik-Aktie.

Redaktion finanzen.net

