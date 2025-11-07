Rubrik Aktie News: Rubrik gewinnt am Freitagabend

Notierung im Blick

Die Aktie von Rubrik zählt am Freitagabend zu den bestplatzierten des Tages. Im New York-Handel gewannen die Rubrik-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Um 20:06 Uhr konnte die Aktie von Rubrik zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,6 Prozent auf 71,96 USD. Die Rubrik-Aktie legte bis auf 72,32 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 70,25 USD. Bisher wurden heute 128.475 Rubrik-Aktien gehandelt.

Bei 102,38 USD markierte der Titel am 07.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 42,27 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rubrik-Aktie. Am 16.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 42,09 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Rubrik-Aktie damit 70,97 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Rubrik-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Rubrik ließ sich am 09.09.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,49 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Rubrik ein EPS von -0,98 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 309,86 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 204,95 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Rubrik am 04.12.2025 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Rubrik 2026 einen Verlust in Höhe von -0,478 USD je Aktie ausweisen dürften.

