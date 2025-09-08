Rubrik Aktie News: Rubrik am Donnerstagabend schwächer

So bewegt sich Rubrik

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Rubrik. Die Rubrik-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,6 Prozent auf 79,46 USD abwärts.

Die Rubrik-Aktie wies um 20:07 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 79,46 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Rubrik-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 77,49 USD aus. Bei 82,06 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 770.591 Rubrik-Aktien.

Bei einem Wert von 102,38 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.06.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 28,84 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 30,10 USD fiel das Papier am 14.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 62,12 Prozent könnte die Rubrik-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Rubrik-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Rubrik 0,000 USD aus.

Rubrik ließ sich am 09.09.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Rubrik vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,49 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,98 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 51,19 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 204,95 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 309,86 Mio. USD ausgewiesen.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Rubrik wird am 04.12.2025 gerechnet. Die Vorlage der Q2 2027-Ergebnisse wird von Experten am 15.09.2026 erwartet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Rubrik 2026 einen Verlust in Höhe von -0,539 USD ausweisen wird.

