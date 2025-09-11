DAX23.333 -1,8%ESt505.377 -1,2%Top 10 Crypto15,95 -0,3%Dow45.721 -0,4%Nas22.346 ±-0,0%Bitcoin97.226 -0,9%Euro1,1839 +0,6%Öl68,38 +1,4%Gold3.685 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Tesla A1CX3T NVIDIA 918422 SAP 716460 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 thyssenkrupp 750000 Siemens Energy ENER6Y HENSOLDT HAG000 Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 Infineon 623100 BioNTech (ADRs) A2PSR2
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Entscheid: Dow in Rot -- DAX gibt nach -- Microsoft mit höherer Dividende -- Gold im Rallymodus -- RENK, Rheinmetall, SAP, Oracle, Novo Nordisk, ASML, NorCom, thyssenkrupp im Fokus
Top News
NVIDIA-Aktie vor neuem Höhenflug? Analysten trauen dem Chipriesen ein sattes Kursplus zu NVIDIA-Aktie vor neuem Höhenflug? Analysten trauen dem Chipriesen ein sattes Kursplus zu
Interview mit Ökonomin und Buchautorin Claudia Müller Interview mit Ökonomin und Buchautorin Claudia Müller
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
WisdomTree Physical Bitcoin ETP: 100% physisch hinterlegt, Einfacher Zugang, Sicher, Niedrige Kosten. Gebühr 0,15%.
Blick auf Rubrik-Kurs

Rubrik Aktie News: Anleger schicken Rubrik am Nachmittag auf rotes Terrain

16.09.25 16:10 Uhr
Rubrik Aktie News: Anleger schicken Rubrik am Nachmittag auf rotes Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Rubrik. Die Rubrik-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 1,5 Prozent auf 74,46 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rubrik
63,00 EUR -2,00 EUR -3,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Rubrik-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 1,5 Prozent auf 74,46 USD. Bei 74,20 USD markierte die Rubrik-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 75,30 USD. Zuletzt wechselten 158.714 Rubrik-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 102,38 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.06.2025). Der derzeitige Kurs der Rubrik-Aktie liegt somit 27,27 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 27.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 30,35 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 59,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Rubrik-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Rubrik ließ sich am 09.09.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,49 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Rubrik ein Ergebnis je Aktie von -0,98 USD vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Rubrik in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 51,19 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 309,86 Mio. USD im Vergleich zu 204,95 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.12.2025 veröffentlicht.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Rubrik-Verlust in Höhe von -0,504 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rubrik-Aktie

Rubrik-Aktie springt am ersten Handelstag nach oben

Fokus auf Cybersicherheit: Microsoft-Partner Rubrik plant Börsengang

SHEIN, Reddit und Co. offenbar vor Börsengang: Kommt es nun zu einer IPO-Renaissance?

In eigener Sache

Übrigens: Rubrik und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Rubrik

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rubrik

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com

Nachrichten zu Rubrik

DatumMeistgelesen
Wer­bung