Rubrik Aktie News: Anleger schicken Rubrik am Nachmittag auf rotes Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Rubrik. Die Rubrik-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 1,5 Prozent auf 74,46 USD ab.

Der Rubrik-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 1,5 Prozent auf 74,46 USD. Bei 74,20 USD markierte die Rubrik-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 75,30 USD. Zuletzt wechselten 158.714 Rubrik-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 102,38 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.06.2025). Der derzeitige Kurs der Rubrik-Aktie liegt somit 27,27 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 27.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 30,35 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 59,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Rubrik-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Rubrik ließ sich am 09.09.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,49 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Rubrik ein Ergebnis je Aktie von -0,98 USD vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Rubrik in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 51,19 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 309,86 Mio. USD im Vergleich zu 204,95 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.12.2025 veröffentlicht.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Rubrik-Verlust in Höhe von -0,504 USD je Aktie aus.

