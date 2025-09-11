Rubrik Aktie News: Rubrik am Dienstagabend leichter

So bewegt sich Rubrik

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Rubrik. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 1,5 Prozent auf 74,48 USD.

Die Rubrik-Aktie notierte um 20:08 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 74,48 USD. Die Rubrik-Aktie gab in der Spitze bis auf 73,92 USD nach. Mit einem Wert von 75,30 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 482.053 Rubrik-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 102,38 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.06.2025). 37,46 Prozent Plus fehlen der Rubrik-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 30,35 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 59,25 Prozent.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Rubrik-Aktie.

Am 09.09.2025 hat Rubrik die Kennzahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,49 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,98 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Rubrik mit einem Umsatz von insgesamt 309,86 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 204,95 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 51,19 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.12.2025 erfolgen.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,504 USD je Rubrik-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rubrik-Aktie

Rubrik-Aktie springt am ersten Handelstag nach oben

Fokus auf Cybersicherheit: Microsoft-Partner Rubrik plant Börsengang

SHEIN, Reddit und Co. offenbar vor Börsengang: Kommt es nun zu einer IPO-Renaissance?