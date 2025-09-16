Rubrik Aktie News: Rubrik gibt am Nachmittag nach

Blick auf Rubrik-Kurs

Die Aktie von Rubrik gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Rubrik nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 79,03 USD.

Die Rubrik-Aktie gab im New York-Handel um 15:53 Uhr um 1,5 Prozent auf 79,03 USD nach. Bei 77,94 USD markierte die Rubrik-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 80,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 142.415 Rubrik-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.06.2025 bei 102,38 USD. Der aktuelle Kurs der Rubrik-Aktie ist somit 29,55 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 30,35 USD. Dieser Wert wurde am 27.09.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rubrik-Aktie 160,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten Rubrik-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Rubrik am 09.09.2025. Das EPS lag bei -0,49 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,98 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 51,19 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 309,86 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 204,95 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Am 04.12.2025 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Rubrik veröffentlicht werden.

In der Rubrik-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -0,478 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

