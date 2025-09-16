DAX23.645 -0,1%ESt505.465 +0,2%Top 10 Crypto16,04 -3,1%Dow46.176 +0,1%Nas22.546 +0,3%Bitcoin98.647 -0,7%Euro1,1754 -0,3%Öl66,70 -1,2%Gold3.671 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Intel 855681 Aumovio AUM0V1 RENK RENK73 Tesla A1CX3T SAP 716460 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Continental 543900 thyssenkrupp 750000 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX verabschiedet sich etwas schwächer ins Wochenende -- FedEx steigert Umsatz und Gewinn -- Infineon, D--Wave Quantum, Plug Power, AMD, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Ströer im Fokus
Top News
Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig
Vortagesrally findet keine Fortsetzung: DAX am Verfallstag wankelmütig Vortagesrally findet keine Fortsetzung: DAX am Verfallstag wankelmütig
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt 3-fach-Bonus sichern bei finanzen.net zero und dauerhaft Gebühren sparen!
Kurs der Rubrik

Rubrik Aktie News: Rubrik am Nachmittag auf grünem Terrain

19.09.25 16:10 Uhr
Rubrik Aktie News: Rubrik am Nachmittag auf grünem Terrain

Die Aktie von Rubrik gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 78,51 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rubrik
66,50 EUR 3,00 EUR 4,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Rubrik zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,6 Prozent auf 78,51 USD. Die Rubrik-Aktie legte bis auf 78,88 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 78,31 USD. Zuletzt wechselten via New York 103.342 Rubrik-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 102,38 USD erreichte der Titel am 07.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Rubrik-Aktie somit 23,32 Prozent niedriger. Am 27.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 30,35 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rubrik-Aktie 61,34 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Rubrik-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Rubrik am 09.09.2025. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,49 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,98 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 51,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 309,86 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 204,95 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Rubrik am 04.12.2025 vorlegen.

Analysten gehen davon aus, dass Rubrik 2026 einen Verlust in Höhe von -0,478 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rubrik-Aktie

Rubrik-Aktie springt am ersten Handelstag nach oben

Fokus auf Cybersicherheit: Microsoft-Partner Rubrik plant Börsengang

SHEIN, Reddit und Co. offenbar vor Börsengang: Kommt es nun zu einer IPO-Renaissance?

In eigener Sache

Übrigens: Rubrik und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Rubrik

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rubrik

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com

Nachrichten zu Rubrik

DatumMeistgelesen
Wer­bung