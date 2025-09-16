Rubrik Aktie News: Rubrik am Nachmittag auf grünem Terrain

Kurs der Rubrik

Die Aktie von Rubrik gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 78,51 USD zu.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Rubrik zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,6 Prozent auf 78,51 USD. Die Rubrik-Aktie legte bis auf 78,88 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 78,31 USD. Zuletzt wechselten via New York 103.342 Rubrik-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 102,38 USD erreichte der Titel am 07.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Rubrik-Aktie somit 23,32 Prozent niedriger. Am 27.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 30,35 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rubrik-Aktie 61,34 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Rubrik-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Rubrik am 09.09.2025. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,49 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,98 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 51,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 309,86 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 204,95 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Rubrik am 04.12.2025 vorlegen.

Analysten gehen davon aus, dass Rubrik 2026 einen Verlust in Höhe von -0,478 USD je Aktie ausweisen dürften.

