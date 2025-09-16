DAX23.527 -0,5%ESt505.442 -0,3%Top 10 Crypto15,64 -2,3%Dow46.410 +0,2%Nas22.793 +0,7%Bitcoin95.505 -2,8%Euro1,1799 +0,5%Öl66,58 -0,1%Gold3.744 +1,6%
Rubrik Aktie News: Rubrik tendiert am Montagabend tiefer

22.09.25 20:25 Uhr
Rubrik Aktie News: Rubrik tendiert am Montagabend tiefer

Die Aktie von Rubrik gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die Rubrik-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,2 Prozent auf 80,08 USD ab.

Die Rubrik-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:07 Uhr um 0,2 Prozent auf 80,08 USD ab. Das Tagestief markierte die Rubrik-Aktie bei 77,94 USD. Bei 80,00 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 411.769 Rubrik-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.06.2025 bei 102,38 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Rubrik-Aktie derzeit noch 27,85 Prozent Luft nach oben. Am 27.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 30,35 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 62,10 Prozent.

Im Jahr 2025 erhielten Rubrik-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 09.09.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,49 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,98 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 309,86 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 204,95 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Am 04.12.2025 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --0,478 USD je Rubrik-Aktie.

Redaktion finanzen.net

