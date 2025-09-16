Rubrik Aktie News: Rubrik am Abend mit positiven Vorzeichen
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von Rubrik. Zuletzt stieg die Rubrik-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 81,69 USD.
Das Papier von Rubrik legte um 20:08 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 1,5 Prozent auf 81,69 USD. Kurzfristig markierte die Rubrik-Aktie bei 83,37 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 79,82 USD. Bisher wurden heute 491.668 Rubrik-Aktien gehandelt.
Am 07.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 102,38 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 25,33 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.09.2024 (30,35 USD). Mit Abgaben von 62,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025.
Rubrik ließ sich am 09.09.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,49 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Rubrik ein EPS von -0,98 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Rubrik im vergangenen Quartal 309,86 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 51,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Rubrik 204,95 Mio. USD umsetzen können.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 04.12.2025 erwartet.
Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -0,478 USD je Aktie in den Rubrik-Büchern.
