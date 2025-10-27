Rubrik Aktie News: Rubrik zieht am Montagnachmittag an

So bewegt sich Rubrik

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Rubrik. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 78,29 USD zu.

Die Rubrik-Aktie konnte um 15:52 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 78,29 USD. Zwischenzeitlich stieg die Rubrik-Aktie sogar auf 78,93 USD. Bei 78,90 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Der Tagesumsatz der Rubrik-Aktie belief sich zuletzt auf 101.572 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.06.2025 bei 102,38 USD. 30,77 Prozent Plus fehlen der Rubrik-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 39,28 USD fiel das Papier am 26.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 49,83 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025.

Rubrik ließ sich am 09.09.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,49 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Rubrik ein Ergebnis je Aktie von -0,98 USD vermeldet. Beim Umsatz wurden 309,86 Mio. USD gegenüber 204,95 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 04.12.2025 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Rubrik einen Verlust von -0,478 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

