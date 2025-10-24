Rubrik Aktie News: Rubrik macht am Abend Boden gut

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Rubrik gehört am Freitagabend zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 77,65 USD zu.

Das Papier von Rubrik konnte um 20:06 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 1,0 Prozent auf 77,65 USD. Die Rubrik-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 80,02 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 78,28 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 192.643 Rubrik-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.06.2025 bei 102,38 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Rubrik-Aktie derzeit noch 31,85 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.10.2024 bei 37,79 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 51,33 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Rubrik-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Rubrik 0,000 USD aus.

Am 09.09.2025 äußerte sich Rubrik zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. Rubrik hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,49 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,98 USD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Rubrik mit einem Umsatz von insgesamt 309,86 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 204,95 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 51,19 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 04.12.2025 terminiert.

2026 dürfte Rubrik einen Verlust von -0,478 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rubrik-Aktie

Rubrik-Aktie springt am ersten Handelstag nach oben

Fokus auf Cybersicherheit: Microsoft-Partner Rubrik plant Börsengang

SHEIN, Reddit und Co. offenbar vor Börsengang: Kommt es nun zu einer IPO-Renaissance?