DAX24.309 +0,3%Est505.711 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,99 +7,4%Nas23.638 +1,9%Bitcoin98.693 +0,3%Euro1,1647 +0,2%Öl65,70 ±0,0%Gold3.991 -2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 Beyond Meat A2N7XQ NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Amazon 906866 Porsche vz. PAG911 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Gerresheimer A0LD6E AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fortschritte im Handelsstreit: DAX letztlich fester -- US-Börsen mit Rekorden -- Bitcoin zieht deutlich an -- SUSS MicroTec, Nordex, Porsche, Tesla, Gerresheimer, Beyond Meat, Goldpreis im Fokus
Top News
So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Abend So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Abend
Deutsche Börse-Aktie leichter: Geringeres Wachstum im dritten Quartal Deutsche Börse-Aktie leichter: Geringeres Wachstum im dritten Quartal
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt entdecken: finanzen.net SmartCaps - Unsere neue Heimat für spannende Nebenwerte.
Aktienkurs im Fokus

Rubrik Aktie News: Rubrik macht am Montagabend Boden gut

27.10.25 20:23 Uhr
Rubrik Aktie News: Rubrik macht am Montagabend Boden gut

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Rubrik. Die Aktionäre schickten das Papier von Rubrik nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,8 Prozent auf 78,36 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rubrik
66,50 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 20:07 Uhr in der New York-Sitzung 1,8 Prozent auf 78,36 USD zu. Die Rubrik-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 78,93 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 78,90 USD. Bisher wurden via New York 198.589 Rubrik-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (102,38 USD) erklomm das Papier am 07.06.2025. Der aktuelle Kurs der Rubrik-Aktie ist somit 30,65 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 26.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 39,28 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 49,87 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Rubrik-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 09.09.2025 lud Rubrik zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2025 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,49 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,98 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Rubrik 309,86 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 51,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 204,95 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Rubrik am 04.12.2025 präsentieren.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,478 USD je Rubrik-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rubrik-Aktie

Rubrik-Aktie springt am ersten Handelstag nach oben

Fokus auf Cybersicherheit: Microsoft-Partner Rubrik plant Börsengang

SHEIN, Reddit und Co. offenbar vor Börsengang: Kommt es nun zu einer IPO-Renaissance?

In eigener Sache

Übrigens: Rubrik und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Rubrik

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rubrik

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com

Nachrichten zu Rubrik

DatumMeistgelesen
Wer­bung