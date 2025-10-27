Rubrik Aktie News: Rubrik macht am Montagabend Boden gut

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Rubrik. Die Aktionäre schickten das Papier von Rubrik nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,8 Prozent auf 78,36 USD.

Die Aktie legte um 20:07 Uhr in der New York-Sitzung 1,8 Prozent auf 78,36 USD zu. Die Rubrik-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 78,93 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 78,90 USD. Bisher wurden via New York 198.589 Rubrik-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (102,38 USD) erklomm das Papier am 07.06.2025. Der aktuelle Kurs der Rubrik-Aktie ist somit 30,65 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 26.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 39,28 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 49,87 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Rubrik-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 09.09.2025 lud Rubrik zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2025 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,49 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,98 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Rubrik 309,86 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 51,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 204,95 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Rubrik am 04.12.2025 präsentieren.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,478 USD je Rubrik-Aktie belaufen.

