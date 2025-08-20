DAX24.295 -0,3%ESt505.462 -0,5%Top 10 Crypto15,94 -3,4%Dow45.416 -0,5%Nas21.522 +0,1%Bitcoin95.736 -1,2%Euro1,1700 -0,2%Öl68,67 +1,3%Gold3.375 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 RENK RENK73 PUMA 696960 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Palantir A2QA4J Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 Bayer BAY001 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX tiefer -- US-Börsen uneins -- Lufthansa ordnet sich wohl neu -- UniCredit erhöht Commerzbank-Anteil -- PUMA, DHL, Rüstungsaktien, Novo Nordisk, Bayer, Siemens Energy, RWE, Orsted, Valneva im Fokus
Top News
Rio Tinto stellt Arbeit an Simandou-Eisenerzprojekt wegen Todesfall ein Rio Tinto stellt Arbeit an Simandou-Eisenerzprojekt wegen Todesfall ein
HelloFresh-Aktie profitiert: HelloFresh holt Fabien Simon als Finanzvorstand HelloFresh-Aktie profitiert: HelloFresh holt Fabien Simon als Finanzvorstand
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader: Bereiten Sie sich auf die Realität an den Finanzmärkten vor und gewinnen Sie einen Range Rover Evoque. Jetzt kostenlos anmelden!
Rückkaufprogramm

CEWE startet Aktienrückkauf - Aktie legt zu

25.08.25 16:10 Uhr
CEWE plant Mega-Aktienrückkauf - Aktie steigt | finanzen.net

Der Fotodienstleister CEWE will eigene Aktien zurückkaufen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CEWE Stiftung & Co. KGaA
93,90 EUR 0,10 EUR 0,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Erworben werden sollen bis zu 250.000 eigene Anteilscheine für bis zu 20 Millionen Euro über die Börse, wie das Unternehmen am Montagnachmittag mitteilte. Dies entspreche einem Anteil von rund 3,3 Prozent des Grundkapitals der Gesellschaft. Die CEWE-Aktie sprang nach den Nachrichten um bis zu drei Prozent in die Gewinnzone. Zuletzt lag sie via XETRA noch mit 0,53 Prozent im Plus bei 94,50 Euro.

/he/stw

OLDENBURG (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf CEWE Stiftung

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CEWE Stiftung

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: CEWE

Nachrichten zu CEWE Stiftung & Co. KGaA

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu CEWE Stiftung & Co. KGaA

DatumRatingAnalyst
14.08.2025CEWE StiftungCo BuyWarburg Research
14.08.2025CEWE StiftungCo BuyBaader Bank
17.06.2025CEWE StiftungCo BuyWarburg Research
27.05.2025CEWE StiftungCo KaufenGSC Research GmbH
13.05.2025CEWE StiftungCo BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
14.08.2025CEWE StiftungCo BuyWarburg Research
14.08.2025CEWE StiftungCo BuyBaader Bank
17.06.2025CEWE StiftungCo BuyWarburg Research
27.05.2025CEWE StiftungCo KaufenGSC Research GmbH
13.05.2025CEWE StiftungCo BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
03.04.2023CEWE StiftungCo HoldHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
06.01.2023CEWE StiftungCo HoldHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
14.11.2022CEWE StiftungCo HoldHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
26.07.2022CEWE StiftungCo HoldHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
25.05.2021CEWE StiftungCo HaltenGSC Research GmbH
DatumRatingAnalyst
09.05.2014CEWE StiftungCo HaltenBankhaus Lampe KG
22.02.2006CeWe Color verkaufenNord LB

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für CEWE Stiftung & Co. KGaA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen