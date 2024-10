RWE Aktie News: RWE büßt am Dienstagnachmittag ein

Notierung im Blick

Die Aktie von RWE gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 32,43 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von RWE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,8 Prozent auf 32,43 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die RWE-Aktie bis auf 32,37 EUR. Mit einem Wert von 32,63 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.018.529 RWE-Aktien.

Bei 42,33 EUR markierte der Titel am 14.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 30,53 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 20.03.2024 Kursverluste bis auf 30,08 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RWE-Aktie derzeit noch 7,25 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 erhielten RWE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,09 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 46,89 EUR für die RWE-Aktie.

Am 14.08.2024 hat RWE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 2,81 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,53 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 16,11 Prozent auf 4,59 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 5,48 Mrd. EUR gelegen.

Am 13.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von RWE rechnen Experten am 12.11.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,78 EUR je RWE-Aktie.

