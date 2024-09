RWE Aktie News: RWE zeigt sich am Montagnachmittag gestärkt

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von RWE. Im XETRA-Handel gewannen die RWE-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 32,68 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die RWE-Aktie bei 32,72 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 32,64 EUR. Bisher wurden heute 502.143 RWE-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (42,33 EUR) erklomm das Papier am 14.12.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 29,53 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.03.2024 bei 30,08 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die RWE-Aktie 8,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 1,000 EUR an RWE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,09 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 46,89 EUR an.

Am 14.08.2024 lud RWE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Das EPS lag bei 2,81 EUR. Im letzten Jahr hatte RWE einen Gewinn von 0,53 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 16,11 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,59 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 5,48 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte RWE am 13.11.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 12.11.2025.

In der RWE-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,79 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

