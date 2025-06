RWE Aktie News: RWE schiebt sich am Nachmittag vor

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von RWE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 33,18 EUR zu.

Die RWE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 33,18 EUR. In der Spitze gewann die RWE-Aktie bis auf 33,38 EUR. Mit einem Wert von 33,33 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.166.762 RWE-Aktien.

Am 05.06.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 35,92 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,26 Prozent über dem aktuellen Kurs der RWE-Aktie. Am 19.12.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 27,76 EUR ab. Abschläge von 16,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2024 1,10 EUR an RWE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,18 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 42,22 EUR an.

RWE ließ sich am 15.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,07 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,58 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,67 Prozent auf 6,39 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,63 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,17 EUR je Aktie in den RWE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

