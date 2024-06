RWE Aktie News: RWE zeigt sich am Nachmittag fester

Notierung im Blick

Die Aktie von RWE gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die RWE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 35,76 EUR.

Das Papier von RWE konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 35,76 EUR. Bei 35,86 EUR markierte die RWE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 35,66 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 761.135 RWE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.12.2023 bei 42,33 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,37 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 20.03.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 30,08 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RWE-Aktie 15,88 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für RWE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,09 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der RWE-Aktie wird bei 49,45 EUR angegeben.

Am 15.05.2024 äußerte sich RWE zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,58 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,15 EUR je Aktie vermeldet. Mit einem Umsatz von 6,63 Mrd. EUR, gegenüber 9,41 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 29,55 Prozent präsentiert.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.08.2024 veröffentlicht. RWE dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 14.08.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem RWE-Gewinn in Höhe von 2,73 EUR je Aktie aus.

