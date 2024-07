RWE Aktie News: RWE am Donnerstagmittag mit Aufschlag

Kurs der RWE

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von RWE. Die RWE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 32,79 EUR.

Die RWE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 32,79 EUR. In der Spitze gewann die RWE-Aktie bis auf 32,89 EUR. Bei 32,57 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 208.378 RWE-Aktien den Besitzer.

Am 14.12.2023 markierte das Papier bei 42,33 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die RWE-Aktie somit 22,54 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 20.03.2024 Kursverluste bis auf 30,08 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RWE-Aktie 8,26 Prozent sinken.

Nach 1,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,09 EUR je RWE-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 49,73 EUR für die RWE-Aktie.

Am 15.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,58 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat RWE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 29,55 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 6,63 Mrd. EUR im Vergleich zu 9,41 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von RWE wird am 14.08.2024 gerechnet. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 14.08.2025 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass RWE im Jahr 2024 2,75 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

Optimismus in Frankfurt: DAX schlussendlich freundlich

Starker Wochentag in Frankfurt: DAX nachmittags mit Kursplus

Mittwochshandel in Frankfurt: DAX mittags mit grünem Vorzeichen