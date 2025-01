RWE Aktie News: RWE am Montagvormittag nahezu unbewegt

RWE im Blick

Die Aktie von RWE hat am Montagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die RWE-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 30,36 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:07 Uhr die RWE-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 30,36 EUR. Die RWE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 30,44 EUR aus. Der Kurs der RWE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 30,29 EUR nach. Bei 30,44 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 58.535 RWE-Aktien umgesetzt.

Am 09.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 41,19 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 35,67 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 19.12.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 27,76 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RWE-Aktie 8,56 Prozent sinken.

Nachdem RWE seine Aktionäre 2023 mit 1,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,09 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 43,33 EUR je RWE-Aktie aus.

Am 13.11.2024 hat RWE die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,56 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,44 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 21,90 Prozent zurück. Hier wurden 4,74 Mrd. EUR gegenüber 6,07 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

RWE wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 20.03.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 12.03.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,97 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

