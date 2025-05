RWE Aktie News: RWE am Dienstagmittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von RWE. Die RWE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 33,05 EUR abwärts.

Um 11:49 Uhr fiel die RWE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 33,05 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die RWE-Aktie bis auf 32,91 EUR. Bei 33,32 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 571.889 RWE-Aktien den Besitzer.

Am 16.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 36,35 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,98 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der RWE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.12.2024 bei 27,76 EUR. Mit Abgaben von 16,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten RWE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,10 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,18 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die RWE-Aktie bei 42,22 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte RWE am 20.03.2025 vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,05 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -3,17 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,69 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7,61 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8,27 Mrd. EUR ausgewiesen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RWE-Aktie in Höhe von 2,22 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

RWE-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats April

RWE-Aktie: Jüngste Einstufung durch JP Morgan Chase & Co.

RWE-Aktie im Minus: Aktienrückkaufprogramm könnte verlängert werden