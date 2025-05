RWE Aktie News: RWE am Vormittag mit negativen Vorzeichen

RWE im Fokus

Die Aktie von RWE gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die RWE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 33,32 EUR ab.

Der RWE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 33,32 EUR. Die RWE-Aktie gab in der Spitze bis auf 33,24 EUR nach. Bei 33,38 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 64.170 RWE-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (35,92 EUR) erklomm das Papier am 05.06.2024. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,80 Prozent könnte die RWE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 27,76 EUR am 19.12.2024. Mit Abgaben von 16,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

RWE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,10 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,18 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die RWE-Aktie bei 42,22 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte RWE am 15.05.2025. Es stand ein EPS von 1,07 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei RWE noch ein Gewinn pro Aktie von 2,58 EUR in den Büchern gestanden. RWE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,39 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,63 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,19 EUR je RWE-Aktie belaufen.

