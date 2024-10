RWE Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von RWE

RWE im Fokus

Die Aktie von RWE gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 31,39 EUR.

Die RWE-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,2 Prozent auf 31,39 EUR nach. Die RWE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 31,38 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 31,61 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten RWE-Aktien beläuft sich auf 59.089 Stück.

Am 14.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 42,33 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 34,85 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 30,08 EUR ab. Abschläge von 4,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,09 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der RWE-Aktie wird bei 46,89 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte RWE am 14.08.2024 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,81 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,53 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 16,11 Prozent auf 4,59 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 5,48 Mrd. EUR gelegen.

RWE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 13.11.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 12.11.2025 erwartet.

In der RWE-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,79 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

