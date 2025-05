RWE Aktie News: RWE am Vormittag mit Einbußen

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von RWE. Das Papier von RWE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,1 Prozent auf 32,40 EUR abwärts.

Die RWE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 1,1 Prozent auf 32,40 EUR ab. In der Spitze fiel die RWE-Aktie bis auf 32,39 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 32,71 EUR. Von der RWE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 155.065 Stück gehandelt.

Am 16.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 36,35 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 12,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 27,76 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.12.2024). Mit einem Abschlag von mindestens 14,32 Prozent könnte die RWE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten RWE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,10 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,18 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 42,22 EUR für die RWE-Aktie aus.

RWE ließ sich am 20.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,05 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte RWE ebenfalls -3,17 EUR je Aktie eingebüßt. Beim Umsatz wurden 8,27 Mrd. EUR gegenüber 7,61 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,22 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

