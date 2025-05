RWE Aktie News: RWE am Mittag mit Kurseinbußen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von RWE. Die RWE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 32,58 EUR ab.

Die RWE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,5 Prozent auf 32,58 EUR ab. Bei 32,01 EUR markierte die RWE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 32,71 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 825.442 RWE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 16.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 36,35 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 11,57 Prozent Plus fehlen der RWE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 19.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 27,76 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,79 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem RWE seine Aktionäre 2024 mit 1,10 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,18 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 42,22 EUR an.

RWE veröffentlichte am 20.03.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,05 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei RWE ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -3,17 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,69 Prozent auf 8,27 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,61 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,22 EUR je Aktie belaufen.

