Aktienentwicklung

RWE Aktie News: RWE gewinnt am Vormittag an Fahrt

07.05.25 09:23 Uhr

Die Aktie von RWE gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die RWE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 33,31 EUR.

Wer­bung

Um 09:07 Uhr stieg die RWE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 33,31 EUR. Die RWE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 33,32 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 33,24 EUR. Von der RWE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 60.149 Stück gehandelt. Der Anteilsschein kletterte am 16.05.2024 auf bis zu 36,35 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,13 Prozent über dem aktuellen Kurs der RWE-Aktie. Bei einem Wert von 27,76 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.12.2024). Der derzeitige Kurs der RWE-Aktie liegt somit 19,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. 2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,10 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,18 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 42,22 EUR für die RWE-Aktie. Am 20.03.2025 legte RWE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,05 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -3,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. RWE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,27 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7,61 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren. Experten taxieren den RWE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,22 EUR je Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur RWE-Aktie RWE-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats April RWE-Aktie: Jüngste Einstufung durch JP Morgan Chase & Co. RWE-Aktie im Minus: Aktienrückkaufprogramm könnte verlängert werden

Ausgewählte Hebelprodukte auf RWE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RWE Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com