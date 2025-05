RWE Aktie News: RWE am Vormittag in Grün

Blick auf RWE-Kurs

Die Aktie von RWE gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von RWE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 32,93 EUR.

Die RWE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 32,93 EUR. Kurzfristig markierte die RWE-Aktie bei 33,04 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 32,88 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 129.646 RWE-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 36,35 EUR erreichte der Titel am 16.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die RWE-Aktie somit 9,41 Prozent niedriger. Am 19.12.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,76 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RWE-Aktie derzeit noch 15,70 Prozent Luft nach unten.

Nachdem RWE seine Aktionäre 2024 mit 1,10 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,18 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 42,22 EUR.

RWE ließ sich am 20.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,05 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei RWE ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -3,17 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat RWE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,69 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8,27 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 7,61 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem RWE-Gewinn in Höhe von 2,22 EUR je Aktie aus.

