RWE Aktie News: RWE am Nachmittag schwächer

RWE im Fokus

Die Aktie von RWE gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die RWE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 32,80 EUR.

Die RWE-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 32,80 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die RWE-Aktie bis auf 32,68 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 33,24 EUR. Bisher wurden heute 1.170.965 RWE-Aktien gehandelt.

Am 16.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 36,35 EUR an. Der derzeitige Kurs der RWE-Aktie liegt somit 9,77 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,76 EUR. Dieser Wert wurde am 19.12.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die RWE-Aktie 18,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten RWE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,18 EUR aus. Analysten bewerten die RWE-Aktie im Durchschnitt mit 42,22 EUR.

RWE gewährte am 20.03.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. RWE hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,05 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -3,17 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite standen 8,27 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,61 Mrd. EUR umgesetzt.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem RWE-Gewinn in Höhe von 2,22 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

RWE-Aktie: Jüngste Einstufung durch JP Morgan Chase & Co.

RWE-Aktie im Minus: Aktienrückkaufprogramm könnte verlängert werden

RWE-Analyse: Deutsche Bank AG verleiht RWE-Aktie Buy in jüngster Analyse