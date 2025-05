RWE Aktie News: RWE wird am Mittag ausgebremst

Kurs der RWE

Die Aktie von RWE gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die RWE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 33,14 EUR ab.

Die RWE-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 33,14 EUR abwärts. Bei 33,01 EUR markierte die RWE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 33,24 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 385.282 RWE-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (36,35 EUR) erklomm das Papier am 16.05.2024. 9,69 Prozent Plus fehlen der RWE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 19.12.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 27,76 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die RWE-Aktie damit 19,38 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem RWE seine Aktionäre 2024 mit 1,10 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,18 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 42,22 EUR.

Am 20.03.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,05 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte RWE ebenfalls -3,17 EUR je Aktie eingebüßt. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8,27 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,69 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte RWE einen Umsatz von 7,61 Mrd. EUR eingefahren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,22 EUR je Aktie in den RWE-Büchern.

