RWE Aktie News: RWE am Nachmittag nahezu unverändert

Die Aktie von RWE zeigt sich am Donnerstagnachmittag ohne große Bewegung. Kaum Ausschläge verzeichnete die RWE-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 32,75 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die RWE-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 15:52 Uhr bei 32,75 EUR. Die RWE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 32,94 EUR aus. Die größten Abgaben verzeichnete die RWE-Aktie bis auf 32,01 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 32,71 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.552.204 RWE-Aktien.

Am 16.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 36,35 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die RWE-Aktie derzeit noch 10,99 Prozent Luft nach oben. Am 19.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 27,76 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der RWE-Aktie liegt somit 17,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

RWE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,10 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,18 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 42,22 EUR aus.

Am 20.03.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,05 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -3,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,69 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8,27 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 7,61 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,22 EUR je RWE-Aktie belaufen.

