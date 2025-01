RWE Aktie News: RWE tendiert am Donnerstagmittag auf rotem Terrain

Notierung im Fokus

Die Aktie von RWE gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die RWE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,2 Prozent auf 28,92 EUR nach.

Das Papier von RWE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 1,2 Prozent auf 28,92 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die RWE-Aktie bei 28,87 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 29,18 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 579.789 RWE-Aktien umgesetzt.

Am 10.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 41,09 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die RWE-Aktie mit einem Kursplus von 42,08 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,76 EUR. Dieser Wert wurde am 19.12.2024 erreicht. Abschläge von 4,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,09 EUR. Im Vorjahr erhielten RWE-Aktionäre 1,000 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die RWE-Aktie bei 43,33 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte RWE am 13.11.2024. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,56 EUR, nach 2,44 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 4,74 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 21,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,07 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

RWE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 20.03.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können RWE-Anleger Experten zufolge am 12.03.2026 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,97 EUR je Aktie in den RWE-Büchern.

