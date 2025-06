RWE Aktie News: RWE am Mittag gefragt

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von RWE. Das Papier von RWE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 33,56 EUR.

Das Papier von RWE konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 33,56 EUR. Im Tageshoch stieg die RWE-Aktie bis auf 33,64 EUR. Mit einem Wert von 33,49 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 262.866 RWE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (34,95 EUR) erklomm das Papier am 08.06.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,14 Prozent. Am 19.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 27,76 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 17,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

RWE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,10 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,18 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die RWE-Aktie bei 42,22 EUR.

Am 15.05.2025 lud RWE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Das EPS lag bei 1,07 EUR. Im letzten Jahr hatte RWE einen Gewinn von 2,58 EUR je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat RWE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,67 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 6,39 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 6,63 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,17 EUR je Aktie belaufen.

