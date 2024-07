RWE Aktie News: RWE am Mittag auf grünem Terrain

RWE im Fokus

Die Aktie von RWE zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 33,19 EUR zu.

Die RWE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:46 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 33,19 EUR. Die RWE-Aktie zog in der Spitze bis auf 33,33 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 33,09 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 223.302 RWE-Aktien umgesetzt.

Am 14.12.2023 erreichte der Anteilsschein mit 42,33 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der RWE-Aktie liegt somit 21,59 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 30,08 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.03.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RWE-Aktie 9,37 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,09 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2023. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 49,73 EUR aus.

Am 15.05.2024 hat RWE die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,58 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 6,63 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 29,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9,41 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 14.08.2024 erwartet. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte RWE möglicherweise am 14.08.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,75 EUR je RWE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

