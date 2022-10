RWE Aktie News: RWE gibt am Montagvormittag ab

Die RWE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 2,1 Prozent im Minus bei 38,27 EUR. Der Kurs der RWE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 38,19 EUR nach. Bei 38,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der RWE-Aktie belief sich zuletzt auf 88.332 Aktien.

Am 20.05.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 43,97 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,96 Prozent könnte die RWE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 29,67 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.10.2021). Mit einem Abschlag von mindestens 28,99 Prozent könnte die RWE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem RWE seine Aktionäre 2020 mit 0,850 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,985 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 50,81 EUR.

RWE ließ sich am 11.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,12 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,80 EUR erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 118,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8.298,00 EUR umgesetzt, gegenüber 3.792,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 10.11.2022 dürfte RWE Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können RWE-Anleger Experten zufolge am 14.11.2023 werfen.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem RWE-Gewinn in Höhe von 3,58 EUR je Aktie aus.

