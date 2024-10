RWE Aktie News: RWE am Donnerstagvormittag behauptet

Kursentwicklung

Die Aktie von RWE hat am Donnerstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die RWE-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 31,40 EUR an der Tafel.

Die RWE-Aktie wies um 09:06 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 31,40 EUR. Im Tageshoch stieg die RWE-Aktie bis auf 31,51 EUR. In der Spitze fiel die RWE-Aktie bis auf 31,38 EUR. Bei 31,39 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 28.168 RWE-Aktien.

Am 14.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 42,33 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 34,81 Prozent über dem aktuellen Kurs der RWE-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 20.03.2024 Kursverluste bis auf 30,08 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 4,20 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass RWE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,09 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete RWE 1,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die RWE-Aktie bei 46,89 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte RWE am 14.08.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,81 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,53 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 16,11 Prozent auf 4,59 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 5,48 Mrd. EUR gelegen.

Voraussichtlich am 13.11.2024 dürfte RWE Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von RWE rechnen Experten am 12.11.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RWE-Aktie in Höhe von 2,79 EUR im Jahr 2024 aus.

