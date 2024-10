RWE Aktie News: RWE schiebt sich am Freitagnachmittag vor

Blick auf RWE-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von RWE. Die RWE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 31,67 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die RWE-Papiere um 15:52 Uhr 1,0 Prozent. Kurzfristig markierte die RWE-Aktie bei 31,70 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 31,32 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 520.255 RWE-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 42,33 EUR erreichte der Titel am 14.12.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 33,66 Prozent Plus fehlen der RWE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.03.2024 (30,08 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die RWE-Aktie mit einem Verlust von 5,02 Prozent wieder erreichen.

RWE-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,09 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 46,89 EUR.

Am 14.08.2024 lud RWE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,81 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,53 EUR je Aktie generiert. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 16,11 Prozent auf 4,59 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,48 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.11.2024 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 12.11.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,79 EUR je RWE-Aktie.

