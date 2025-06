RWE Aktie News: RWE am Donnerstagvormittag stärker

RWE im Fokus

Die Aktie von RWE gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die RWE-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.

Die RWE-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 34,72 EUR. Bei 34,77 EUR markierte die RWE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 34,70 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten RWE-Aktien beläuft sich auf 55.460 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 34,84 EUR erreichte der Titel am 02.08.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,35 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 27,76 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,05 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,18 EUR. Im Vorjahr hatte RWE 1,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 42,22 EUR je RWE-Aktie aus.

Am 15.05.2025 hat RWE die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,07 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,58 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,67 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,39 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,63 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

In der RWE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,17 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

