RWE Aktie News: RWE am Vormittag mit Abschlägen

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von RWE. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 33,90 EUR.

Die RWE-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 33,90 EUR abwärts. In der Spitze büßte die RWE-Aktie bis auf 33,85 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 33,87 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 41.572 RWE-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 14.12.2023 auf bis zu 42,33 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 24,87 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.03.2024 bei 30,08 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,27 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten RWE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,09 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 49,45 EUR je RWE-Aktie aus.

Am 15.05.2024 legte RWE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,58 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,15 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 29,55 Prozent zurück. Hier wurden 6,63 Mrd. EUR gegenüber 9,41 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von RWE wird am 14.08.2024 gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von RWE rechnen Experten am 14.08.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem RWE-Gewinn in Höhe von 2,75 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

DAX aktuell: DAX schlussendlich mit Kursplus

Aufschläge in Frankfurt: DAX im Aufwind

Starker Wochentag in Frankfurt: DAX bewegt sich mittags im Plus