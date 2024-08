RWE Aktie News: RWE am Mittag mit KursVerlusten

Aktie im Blick

Die Aktie von RWE gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 31,98 EUR.

Die RWE-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 31,98 EUR. In der Spitze fiel die RWE-Aktie bis auf 31,65 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 31,76 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.059.801 RWE-Aktien.

Am 14.12.2023 markierte das Papier bei 42,33 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 32,36 Prozent könnte die RWE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.03.2024 bei 30,08 EUR. Mit Abgaben von 5,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 erhielten RWE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,10 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 48,68 EUR je RWE-Aktie an.

Am 15.05.2024 legte RWE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. RWE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,58 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,53 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat RWE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,06 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,63 Mrd. EUR im Vergleich zu 5,48 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte RWE am 14.08.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von RWE rechnen Experten am 12.11.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,79 EUR je Aktie belaufen.

