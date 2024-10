RWE Aktie News: RWE am Dienstagmittag kaum bewegt

Kursentwicklung im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagmittag die Aktie von RWE. Die RWE-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 31,84 EUR.

Die RWE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:46 Uhr bei 31,84 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Kurzfristig markierte die RWE-Aktie bei 32,09 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die RWE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 31,70 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 32,00 EUR. Zuletzt wechselten 301.540 RWE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.12.2023 bei 42,33 EUR. Gewinne von 32,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.03.2024 (30,08 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,53 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass RWE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,09 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete RWE 1,000 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 46,89 EUR für die RWE-Aktie.

Am 14.08.2024 legte RWE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,81 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,53 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 16,11 Prozent auf 4,59 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte RWE 5,48 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 13.11.2024 dürfte RWE Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 12.11.2025.

Den erwarteten Gewinn je RWE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,79 EUR fest.

