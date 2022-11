RWE Aktie News: RWE schiebt sich am Nachmittag vor

Um 04:22 Uhr wies die RWE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 39,85 EUR nach oben. Im Tageshoch stieg die RWE-Aktie bis auf 39,86 EUR. Bei 38,93 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.066.958 RWE-Aktien umgesetzt.

Am 20.05.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 43,97 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RWE-Aktie 9,37 Prozent zulegen. Am 15.11.2021 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 31,64 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 25,95 Prozent würde die RWE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass RWE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,985 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete RWE 0,850 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der RWE-Aktie wird bei 51,75 EUR angegeben.

Am 10.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,03 EUR. Im Vorjahresquartal hatte RWE ebenfalls ein EPS von 2,03 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 10.744,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4.855,00 EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 14.03.2023 dürfte RWE Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q1 2024-Ergebnisse wird von Experten am 15.05.2024 erwartet.

Experten taxieren den RWE-Gewinn für das Jahr 2022 auf 3,86 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

RWE-Aktie in Rot: RWE ist bei niederländischer Offshore-Wind-Ausschreibung erfolgreich

EnBW-Aktie schwächer: Gewinnwarnung wegen Belastungen aus VNG und Netzgeschäft

Deutsche Gasspeicher zu 99,6 Prozent voll

Ausgewählte Hebelprodukte auf RWE AG St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RWE AG St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RWE AG St.

Bildquellen: Andre Laaks, RWE