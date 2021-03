RWE-Aktie aktuell: RWE in Rot

Die RWE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 32,28 EUR abwärts. Darum wird der DAX, der zurzeit bei 14.563 Punkten liegt, von dem Anteilsschein etwas ausgebremst. Die höchsten Verluste verbuchte die RWE-Aktie bis auf 32,00 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 32,73 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.307.400 RWE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 38,65 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.01.2021 erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 20,05 EUR am 23.03.2020.

Das durchschnittliche Kursziel der RWE-Aktie wird bei 39,94 EUR angegeben. Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 1,81 EUR je Aktie belaufen.

RWE zählt zu den größten Energieversorgern Deutschlands und ist dabei auf die Stromerzeugung und den Energiehandel spezialisiert. Das Traditionsunternehmen durchlief dabei mehreren Umstrukturierungen. Seit sich die Sparte Erneuerbare-Energien von E.ON und innogy unter dem Dach von RWE vereint hat, entwickelt sich das Unternehmen zu einem der international führenden Stromerzeuger aus regenerativen Quellen. Bis 2040 hat RWE das Ziel, die Stromproduktion des Konzerns so weit umgestellt zu haben, dass der Anspruch der Klimaneutralität erfüllt wird. Dabei setzt RWE auf einen zügigen Ausbau der erneuerbaren Energien, die verstärkte Nutzung von Speichertechnologien und den Einsatz von CO2-neutralen Brennstoffen für die Stromerzeugung. Kohle- und Kernkraftwerke sollen in dem Erzeugungsportfolio von RWE immer mehr an Gewicht verlieren. Bei der Kernenergie ergibt sich das aus dem deutschen Ausstiegsfahrplan und auch beim Energieträger Kohle zeichnet sich das Ende der Nutzungsmöglichkeit ab. In allen drei Ländern mit Kohlekraftwerken von RWE gibt es Ausstiegspläne. Im September 2019 trennte sich RWE von seinem 76,8 %-Anteil an der zuvor abgespaltenen innogy und den damit verbundenen Verteilnetzen. Im Gegenzug erhielt RWE das Erneuerbare-Energien-Geschäft von E.ON sowie das von innogy.

