RWE Aktie News: RWE am Donnerstagvormittag schwächer

Die Aktie von RWE gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die RWE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 33,93 EUR.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 33,93 EUR. Die RWE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 33,84 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 33,98 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 79.461 RWE-Aktien umgesetzt.

Am 16.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 36,35 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 7,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 27,76 EUR am 19.12.2024. Mit dem aktuellen Kurs notiert die RWE-Aktie 22,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,10 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,18 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 42,38 EUR je RWE-Aktie aus.

RWE ließ sich am 20.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,05 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte RWE ebenfalls -3,17 EUR je Aktie eingebüßt. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat RWE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,69 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8,27 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 7,61 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 15.05.2025 erwartet. Am 20.05.2026 wird RWE schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je RWE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,23 EUR fest.

