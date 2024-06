RWE Aktie News: RWE am Mittag mit Kursplus

Kursentwicklung

Die Aktie von RWE gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von RWE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 33,25 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die RWE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 33,25 EUR. Die RWE-Aktie zog in der Spitze bis auf 33,33 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 33,10 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 180.064 RWE-Aktien umgesetzt.

Am 14.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 42,33 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 27,31 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.03.2024 (30,08 EUR). Mit Abgaben von 9,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

RWE-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,09 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der RWE-Aktie wird bei 49,45 EUR angegeben.

Am 15.05.2024 hat RWE die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,58 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,15 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 6,63 Mrd. EUR – eine Minderung von 29,55 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 9,41 Mrd. EUR eingefahren.

RWE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 14.08.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 14.08.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,75 EUR je Aktie in den RWE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

Starker Wochentag in Frankfurt: DAX steigt zum Ende des Montagshandels

Starker Wochentag in Frankfurt: DAX am Montagnachmittag fester

Aktienempfehlung: So bewertet UBS AG die RWE-Aktie