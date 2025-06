RWE Aktie News: RWE am Mittag im Minusbereich

RWE im Blick

Die Aktie von RWE gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von RWE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 35,39 EUR ab.

Die RWE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 35,39 EUR. Die RWE-Aktie gab in der Spitze bis auf 35,27 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 35,41 EUR. Bisher wurden via XETRA 259.556 RWE-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.06.2025 bei 35,90 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,44 Prozent über dem aktuellen Kurs der RWE-Aktie. Am 19.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 27,76 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,56 Prozent unter dem aktuellen Kurs der RWE-Aktie.

Zuletzt erhielten RWE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,18 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 42,50 EUR je RWE-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte RWE am 15.05.2025 vor. Das EPS belief sich auf 1,07 EUR gegenüber 2,58 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. RWE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,39 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,63 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Den erwarteten Gewinn je RWE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,16 EUR fest.

