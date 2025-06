RWE Aktie News: RWE am Mittwochvormittag mit Abschlägen

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von RWE. Die RWE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 35,35 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 35,35 EUR. In der Spitze fiel die RWE-Aktie bis auf 35,27 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 35,41 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten RWE-Aktien beläuft sich auf 84.011 Stück.

Am 16.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 35,90 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 1,56 Prozent Plus fehlen der RWE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 27,76 EUR erreichte der Anteilsschein am 19.12.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die RWE-Aktie mit einem Verlust von 21,47 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass RWE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,18 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete RWE 1,10 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 42,50 EUR für die RWE-Aktie aus.

Am 15.05.2025 legte RWE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,07 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,58 EUR je Aktie vermeldet. Mit einem Umsatz von 6,39 Mrd. EUR, gegenüber 6,63 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,67 Prozent präsentiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,16 EUR je Aktie in den RWE-Büchern.

