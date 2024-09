RWE Aktie News: RWE präsentiert sich am Mittwochvormittag fester

Blick auf RWE-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von RWE. Zuletzt konnte die Aktie von RWE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 32,75 EUR.

Um 09:05 Uhr konnte die Aktie von RWE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 32,75 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die RWE-Aktie bei 32,82 EUR. Bei 32,76 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 49.454 RWE-Aktien.

Am 14.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 42,33 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die RWE-Aktie mit einem Kursplus von 29,25 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.03.2024 (30,08 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RWE-Aktie derzeit noch 8,15 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,09 EUR. Im Vorjahr hatte RWE 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 46,89 EUR je RWE-Aktie an.

RWE gewährte am 14.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,81 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte RWE 0,53 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat RWE im vergangenen Quartal 4,59 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 16,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte RWE 5,48 Mrd. EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 13.11.2024 dürfte RWE Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 12.11.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,79 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

Starker Wochentag in Frankfurt: DAX zum Ende des Dienstagshandels stärker

DAX aktuell: DAX am Nachmittag mit grünem Vorzeichen

Dienstagshandel in Frankfurt: DAX mittags mit grünem Vorzeichen