RWE Aktie News: RWE am Donnerstagvormittag gefragt

Kursverlauf

Die Aktie von RWE zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die RWE-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Die RWE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 33,28 EUR. Die RWE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 33,29 EUR. Bei 33,24 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der RWE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 20.273 Stück gehandelt.

Am 14.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 42,33 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 27,19 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.03.2024 bei 30,08 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die RWE-Aktie mit einem Verlust von 9,62 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR an RWE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,09 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 49,73 EUR je RWE-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte RWE am 15.05.2024 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,58 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,15 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 29,55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 6,63 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 9,41 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte RWE am 14.08.2024 präsentieren. RWE dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 14.08.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,75 EUR je Aktie in den RWE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

Börse Frankfurt: DAX beendet den Handel im Minus

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX präsentiert sich nachmittags schwächer

Handel in Frankfurt: DAX präsentiert sich schwächer