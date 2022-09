RWE Aktie News: RWE am Mittag gefragt

Das Papier von RWE konnte um 12:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 40,95 EUR. Die RWE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 41,03 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 40,38 EUR. Bisher wurden via XETRA 486.698 RWE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 20.05.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 43,97 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,87 Prozent über dem aktuellen Kurs der RWE-Aktie. Am 13.10.2021 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 29,67 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die RWE-Aktie 38,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2020 wurde eine Dividende von Höhe von 0,850 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,985 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 50,81 EUR.

Am 11.08.2022 äußerte sich RWE zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,12 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,80 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8.298,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 118,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte RWE einen Umsatz von 3.792,00 EUR eingefahren.

Die RWE-Bilanz für Q3 2022 wird am 10.11.2022 erwartet. Am 14.11.2023 wird RWE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass RWE einen Gewinn von 2,08 EUR je Aktie in der Bilanz 2021 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com