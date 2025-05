RWE Aktie News: RWE am Donnerstagvormittag mit Einbußen

RWE im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von RWE. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 32,83 EUR.

Die RWE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 1,3 Prozent auf 32,83 EUR ab. Die RWE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 32,61 EUR ab. Bei 32,83 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 156.243 RWE-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 05.06.2024 auf bis zu 35,92 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,41 Prozent über dem aktuellen Kurs der RWE-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,76 EUR. Dieser Wert wurde am 19.12.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,44 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR an RWE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,18 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der RWE-Aktie wird bei 42,22 EUR angegeben.

Am 15.05.2025 legte RWE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,07 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,58 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,67 Prozent auf 6,39 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,63 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Den erwarteten Gewinn je RWE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,18 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

